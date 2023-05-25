Более половины работодателей заявили, что у многих кандидатов завышены ожидания по заработной плате.

Более половины работодателей заявили, что у многих кандидатов завышены ожидания по заработной плате.Не редко россияне сталкиваются с проблемой, при которой не могут найти работу, достойную своей квалификации. Однако, как оказалось, работодатели страдают ровно от той же причины.В ходе социологического исследования подавляющее большинство респондентов подчеркнули, что отсутствие подходящих кандидатов является для них главной сложностью при подборе персонала.Такой ответ дали 81% работодателей, утоняет со ссылкой на исследование сервисов "СберПодбор" и "Работа.ру". К слову, участникам опроса предоставлялся множественный выбор.Более половины работодателей заявили, что у многих кандидатов завышены ожидания по заработной плате. Это является проблемой для 52% участников исследования. На один процент меньше респондентов столкнулись со сложностями при ожидании ответов от потенциальных сотрудников.49% опрошенных недовольны тем, что вакансии закрываются в течение длительного срока. На низкую квалификацию кандидатов и нехватку опыта пожаловались по 35% респондентов.Часть работодателей отметили, что кандидаты не отвечают на предложения (23%). Кроме того, они недовольны высокими расходами при поиске сотрудников (19%). И лишь у семи процентов участников исследования возникают проблемы с проверкой квалификации кандидатов, отмечает портал "".