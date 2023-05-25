Председатель Счетной палаты Владимирской области Ирина Тулякова выступила на очередном заседании ЗС с отчетом о деятельности палаты за 2022 год. Депутаты отметили качество аудита и

Председатель Счетной палаты Владимирской области Ирина Тулякова выступила на очередном заседании ЗС с отчетом о деятельности палаты за 2022 год. Депутаты отметили качество аудита и поблагодарили инспекторов СП за добросовестную работу. По итогам проверок было выявлено 3 тысячи нарушений и заведено 8 уголовных дел. Владимир Киселев, председатель Заксобрания области (фракция “Единая Россия”) Счетная палата –