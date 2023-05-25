Эти ребята прошли региональный этап гуманитарной олимпиады “Умники и умницы земли Владимирской”. В финале регионального этапа приняли участие 24 десятиклассника. По традиции, почетным

Эти ребята прошли региональный этап гуманитарной олимпиады “Умники и умницы земли Владимирской”. В финале регионального этапа приняли участие 24 десятиклассника. По традиции, почетным гостем мероприятия стал автор интеллект-шоу «Умницы и умники» Юрий Вяземский. Принять участие в шоу он пригласил шесть подростков: Виктора Зимаева, Дарью Николаеву, Варвару Солдатенкову, Софью Баскакову, Софью Лосевскую и Никиту Пшенова. Школьники