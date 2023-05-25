Смотрите Вести в 9 утра: Кому грозит птичий грипп. Опять H5 Птичий грипп уже у границ...

Смотрите "Вести" в 9 утра: Кому грозит "птичий грипп".Опять H5Птичий грипп уже у границ региона. Какие меры предосторожности принимают фермеры и опасен ли вирус для человека?Голодные районы.Чемодан, вокзал, Москва...В Александрове обсуждают, как победить медицинский кадровый голод.25-я весна.Сыры по уникальным технологиям и другие товары на юбилейной выставке. В Экспоцентре наступила Владимирская весна.