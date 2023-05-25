Сотрудники СУ МВД во Владимире задержали подозреваемых в хищении металлоизделий со строительной...

Сотрудники СУ МВД во Владимире задержали подозреваемых в хищении металлоизделий со строительной площадки.Главный инженер одной из строительных компаний сообщил о пропаже со строительной площадки двухметровых металлических труб в количестве тридцати штук и шестидесяти металлических шпилек для крепления. Ущерб, причиненный собственнику, превысил 100 000 рублей.Ранее судимые 27-летний и 50-летний безработные местные жители были задержаны по подозрению в совершении этой кражи, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Установлено, что металлоизделия они в скупку, а деньги пропили. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.Фото https://www.pxfuel.com