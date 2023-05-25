Сотрудники СУ МВД во Владимире задержали подозреваемых в хищении металлоизделий со строительной...
Сотрудники СУ МВД во Владимире задержали подозреваемых в хищении металлоизделий со строительной площадки.
Главный инженер одной из строительных компаний сообщил о пропаже со строительной площадки двухметровых металлических труб в количестве тридцати штук и шестидесяти металлических шпилек для крепления. Ущерб, причиненный собственнику, превысил 100 000 рублей.
Ранее судимые 27-летний и 50-летний безработные местные жители были задержаны по подозрению в совершении этой кражи, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.
Установлено, что металлоизделия они в скупку, а деньги пропили. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
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