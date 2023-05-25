Стала известна схема движения по дороге на Суздаль во время капремонта. Маршрут проезда не...

Стала известна схема движения по дороге на Суздаль во время капремонта.Маршрут проезда не претерпит существенных изменений, заявляют в Упрдоре "Москва - Нижний Новгород".Машины будут ехать по двум встречным полосам. В процессе местами дорожники будут сужать проезжую часть и ограничивать скоростной режим. Трассу Р-132, включая обход Суздаля, планируется расширить до четырех полос. На ней построят восемь развязок, поставят барьерные ограждения. Завершить основные работы планируется в 24-ом году.