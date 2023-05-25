Татьяна Васильева проехалась по Максиму Галкину* и Ксении Собчак.

Татьяна Васильева проехалась по Максиму Галкину* и Ксении Собчак.С началом спецоперации на Украине отечественные звезды разделились на два условных лагеря. Первые продемонстрировали патриотические взгляды, поддержав свою страну, народ и армию. Вторые, напротив, обрушились с критикой и хамством в адрес родины.Со временем это деление становилось все более и более очевидным для общества. К примеру, политик Роман Худяков к патриотам относит шоумена Вячеслова Манучарова и Народную артистку России Татьяну Васильеву. Ко вторым – Максима Галкина* и Ксению Собчак.Звезды выбраны не случайно. И Максим Галкин*, и Ксения Собчак на днях получили весьма емкие характеристики от Татьяны Васильевой – "сволочь" и "ведьма", соответственно. Политик не стал оспаривать мнение актрисы.Даже наоборот, о поддержал Вячеслова Манучарова, который пригласил ее на свое ютую-шоу, назвав обоих патриотами. "Слава взял себе за труд приглашать в студию патриотов, которые не могут и не хотят молчать", – подчеркнул Роман Худяков.Политик заявил, что Запад тратит огромные средства а антироссийскую пропаганду, в том числе, покупку голосов иностранных агентов. Вероятно, это был намек как раз на Максима Галкина, которого Минюст РФ признал иностранным агентом после череды русофобских высказываний.*Признан иностранным агентом, согласно решению Минюста РФ