С начала года подборка Топ-10 акций России выросла на 41,4% против роста индекса на 25,7%
Аналитики ВТБ Мои Инвестиции обновили состав Топ-10 акций российских компаний, включив акции НЛМК и ИнтерРАО. С начала года подборка Топ-10 акций России выросла на 41,4% против роста индекса на 25,7%.
Эксперты исключили акции Газпрома после публикации слабой отчётности за 2022 г. Рост затрат (+21%) опередил динамику выручки (+14%) и оказался выше ожиданий рынка. Ожидается, что консенсус-прогноз по дивидендам за 2023 г. будет пересматриваться на фоне продолжающегося снижения цен на газ и роста операционных затрат. Также аналитики банка фиксируют прибыль в акциях МТС после реализации катализатора – объявления о выплате дивидендов.
По результатам последней ребалансировки* Топ-10 акций России аналитики банка
Новый Топ-10 акций РФ
Предыдущий Топ-10 акций РФ
ВУШ Холдинг, ао
ВУШ Холдинг, ао
ИнтерРАО, ао
Газпром, ао
ЛУКОЙЛ, ао
Лукойл, ао
Мечел, ао
Мечел, ао
ММК, ао
ММК, ао
НЛМК, ао
МТС, ао
Роснефть, ао
Роснефть, ао
Ростелеком, ао
Ростелеком, ао
Самолет, ао
Самолет, ао
Сбербанк, ао
Сбербанк, ао