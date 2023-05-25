С начала года подборка Топ-10 акций России выросла на 41,4% против роста индекса на 25,7%

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции обновили состав Топ-10 акций российских компаний, включив акции НЛМК и ИнтерРАО. С начала года подборка Топ-10 акций России выросла на 41,4% против роста индекса на 25,7%.Эксперты исключили акции Газпрома после публикации слабой отчётности за 2022 г. Рост затрат (+21%) опередил динамику выручки (+14%) и оказался выше ожиданий рынка. Ожидается, что консенсус-прогноз по дивидендам за 2023 г. будет пересматриваться на фоне продолжающегося снижения цен на газ и роста операционных затрат. Также аналитики банка фиксируют прибыль в акциях МТС после реализации катализатора – объявления о выплате дивидендов.По результатам последней ребалансировки* Топ-10 акций России аналитики банкаНовый Топ-10 акций РФПредыдущий Топ-10 акций РФВУШ Холдинг, аоВУШ Холдинг, аоИнтерРАО, аоГазпром, аоЛУКОЙЛ, аоЛукойл, аоМечел, аоМечел, аоММК, аоММК, аоНЛМК, аоМТС, аоРоснефть, аоРоснефть, аоРостелеком, аоРостелеком, аоСамолет, аоСамолет, аоСбербанк, аоСбербанк, ао