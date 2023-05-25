Трехлетний ребенок во Владимирской области устроил пожар на балконе.
Накануне в ГУ МЧС поступил...
Трехлетний ребенок во Владимирской области устроил пожар на балконе.
Накануне в ГУ МЧС поступил сигнал о пожаре на балконе в городе Курлово Гусь-Хрустального района. Дым валил из квартиры на втором втором этаже, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
Выяснилось, что на балконе со спичками играл трехлетний малыш. К счастью, жильцы успели покинуть квартиру в первые минуты пожара.
Сотрудниками МЧС ликвидировано возгорание на площади 6 кв.м.
Обошлось без пострадавших.