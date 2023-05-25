Американская певица Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет после продолжительной болезни.

Американская и швейцарская певица, актриса и танцовщица Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление ее пресс-секретаря.По его словам, артистка ушла из жизни в связи с продолжительной болезнью. Смерть наступила в ее собственном доме в швейцарском городе Кюснахт неподалеку от Цюриха.С ее уходом мир потерял музыкальную легенду и образец для подражания, — указывается в публикации.Певица ранее перенесла инсульт, онкологическое заболевание и почечную недостаточность, приведшую к трансплантации почки в 2017 году. По словам Тернер, последние годы своей жизни она хотела провести вдали от камер.В декабре прошлого года ее младший сын, 62-летний Ронни Тернер, умер от осложнений, вызванных раком толстой кишки. В июле скончался работавший с Тиной Тернер музыкальный продюсер Дон Грэм.