Установщик окон обманул заказчиков на 200 тысяч рублей. Осужденный, который занимался установкой...

Установщик окон обманул заказчиков на 200 тысяч рублей.Осужденный, который занимался установкой пластиковых окон, брал с потерпевших деньги в счет оплаты услуг и товара. В целом - более 200 тысяч рублей. Но работу не выполнил, при этом исполнив за чужой счет свои обязательства перед другими потребителями, сообщила пресс-служба Александровского городского суда.Ему назначен штраф 200 тысяч рублей. Поскольку суд учел признание своей вины, раскаяние в содеянном. А также троих малолетних детей и беременной жены.Приговор в законную силу не вступил.