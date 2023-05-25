Пожар случился днем 24 мая в городе Курлово, сообщили в МЧС. Когда приехали спасатели, наблюдался дым с балкона второго этажа. Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар на площади 6 квадратных

Пожар случился днем 24 мая в городе Курлово, сообщили в МЧС. Когда приехали спасатели, наблюдался дым с балкона второго этажа. Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар на площади 6 квадратных метров, погибших и пострадавших нет. Как сообщили дознаватели, в квартире проживает многодетная мать. Когда случился пожар, она находилась в квартире с двумя детьми. Оказалось, что 4-летний