Обновление обошлось в 1,5 миллиарда рублей

Во Владимирской области одобрили заявку на закупку 100 автобусов для региональной столицы по лизинговому договору. Информацию сообщил губернатор Александр Авдеев на прямой линии. Известно, что 70 машин будут на газовом двигателе, а 30 на дизельном. Приедет транспорт уже в конце лета текущего года.Обновление обошлось в 1,5 миллиарда рублей. Сумму за новые автобусы региону придется выплачивать государству шесть лет. Также стало известно, что параллельно с закупкой автобусов в городе будут разрабатывать новую схему движения общественного транспорта.