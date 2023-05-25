Трагедия произошла в садовом товариществе вечером 24 мая. Об этом в паблике «Заметки спасателя» рассказал сотрудник муниципального поисково-спасательного отряда Михаил Быков. По его словам,

Трагедия произошла в садовом товариществе вечером 24 мая. Об этом в паблике «Заметки спасателя» рассказал сотрудник муниципального поисково-спасательного отряда Михаил Быков. По его словам, на момент приезда спасателей пострадавший находился на высоте без чувств. К этому времени провода обесточили. Мужчину при помощи лестниц и альпинисткой веревки спустили на землю. К месту происшествия приехала скорая помощь.