Авария произошла на пересечении Профсоюзной улицы и Нахимовского проспекта.

Авария произошла на пересечении Профсоюзной улицы и Нахимовского проспекта.На юго-западе Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которой погиб фельдшер скорой помощи. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.Карета скорой помощи и легковой автомобиль такси столкнулись напересечении Профсоюзной улицы и Нахимовского проспекта, уточняет .По предварительным данным, виновником аварии стал 52-летний таксист, проехавший на красный сигнал светофора. отмечает, что погибшему медработнику было 34 года.