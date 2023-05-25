В садоводческом товариществе Владимирской области мужчина скончался от электротравмы. Трагедия...

В садоводческом товариществе Владимирской области мужчина скончался от электротравмы.Трагедия произошла 24 мая в городе Коврове. Как стало известно из телеграм-канала «#заметки спасателя» во второй половине дня - в поисково-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в садоводческом товариществе города на столбе линии электропередач повис мужчина.Уже в дальнейшем стало понятно, что пострадавшего ударило электрическим током.На место трагедии выдвинулась дежурная смена поисково-спасательного отряда и бригада медиков СМП. Но, увы, на момент прибытия спасателей, стало ясно, что молодого человека не спасти.Специалисты при помощи лестниц и альпинистской веревки спустили пострадавшего на землю. У мужчины диагностировали состояние клинической смерти.Медики приступили к реанимационным мероприятиям, но это ни к чему не привело.Спасатели рассказывают, что мужчина «принебрег техникой безопасности и начал проводить работы не дождавшись отключения электроэнергии». Это и стало роковой ошибкой.Фото-иллюстрация: pxfuel.com