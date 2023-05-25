Владимирцев призывают не делать из покрышек лебедей, а сдавать их на переработку. За год во...

Владимирцев призывают не делать из покрышек лебедей, а сдавать их на переработку.За год во Владимире утилизировали более восьмисот кубометров отработанных автопокрышек. Но многие жители областного центра до сих пор не знают, где находится пункт приема. О резиновой проблеме - Любовь Клюквина.- Неплохо, нормально. Если покрасить ещё - будет ещё красивей.Не перевелись ещё во владимирских дворах покрышечные сады... Резиновые клумбы - под запретом. Они токсичны и могут пережить любого долгожителя: разлагаются 140 лет. Некоторые жители о таком запрете даже не слышали и проблемой считают другое.Вадим:- Ну дайте нам бетонные, железные. Привезите - поставим, земли насыплем. Все будет хорошо и красиво. Но раз ничего нету, пользуемся тем, что есть.Ирина и Наталья:- Химики. Сами знаем, что все вредно.- В лучах он вообще разлагаются, весь запах здесь.- Сделали бы, действительно, управляющие компании ну ограждения что ли какие-то, чтобы можно было сажать нормально. Женщина у нас на 4-м этаже живет. Она вот тут наводит порядок. Спасибо ей, что хоть она нам тут красоту создает.Шины-украшения во дворах - пожароопасны, считает Артем. Но куда-то покрышки девать надо.Артем:- Просто нас никто не информируют об этом. Жители, не только наши, а вообще, считают, что, если они поставили, это более правильно что ли считается. Вы их покрасили, и они как бы красивенько смотрятся. В том году ЖЭУ наше пришло (управляющая компания), и все, что шины у нас здесь были, утилизировали.Далеко не всем управляющим компаниям есть дело до резинового хлама во дворах. Но от административки безразличие не защитит. Штраф для граждан - до 4-х тысяч рублей, для должностных лиц - от 3-х до 20-ти, для юридических - от 10-ти до 50-ти. Избежать их можно просто - доставить ненужные покрышки в пункт приема на Добросельской 230. Ещё в прошлом году администрация города и Дмитровский завод резинотехнических изделий заключили соглашение, благодаря которому город должен стать чище и безопаснее. За год работы пункта жители сдали около 10-ти тысяч шин для "легковушек" и 2 тысячи - для грузовиков.Сергей Сухопаров, начальник управления по охране окружающей среды г.Владимира:- Если это сдают предприниматели, то можно позвонить по телефону 8-(495)-118-23-83 и по этому телефону договориться о том, чтобы на те покрышки, что они сдали (их надо сфотографировать), они получили освобождение от платежей за негативное воздействие на окружающую среду.Производственные площади завода - в Московской области. Покрышки там превращают в резиновую крошку.- Полученной в результате переработки крошкой набьют боксерские груши. Из неё изготовят покрытия для крыш, дорог, детских площадок, сделают коврики и даже подошвы для обуви.Сергей Сухопаров, начальник управления по охране окружающей среды г.Владимира:- Возможно, мы будем уже общаться насчет того, чтобы эти площадки размещать как-то в городе Владимире либо по каким-то сниженным ценам, может быть какие-то подарки от завода для города Владимира.А пока главным подарком для города - остается бережное отношение к нему.Любовь Клюквина, Алексей Ковалев