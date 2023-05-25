Владимирец украл и продал бетономешалку с дачи москвича. В середине мая в дежурную часть ОМВД...

Владимирец украл и продал бетономешалку с дачи москвича.В середине мая в дежурную часть ОМВД России по Кольчугинскому району поступило сообщение от 40-летнего жителя города Москвы. В его отсутствие на даче неизвестный похитил принадлежащий ему бетоносмеситель стоимостью 15 000 рублей.К краже оказался причастен 34-летний сосед потерпевшего. Он признался, что поздно вечером перелез через забор и похитил бетоносмеситель, который назавтра продал за тысячу рублей. В ближайшее время похищенное будет возвращено владельцу, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Возбуждено уголовное дело, с подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.Фото https://www.pxfuel.com