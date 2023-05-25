Владимирская область страдает от нехватки медработников. Какие меры поддержки предлагают...

Владимирская область страдает от нехватки медработников.Какие меры поддержки предлагают активисты Владимирского регионального отделения ЛДПР для того, чтобы побороть кадровый голод, расскажет Александр СыпченкоОчереди в регистратуру Александровской районной больницы наглядно показывают проблемы местного здравоохранения.Олег Месилов, пациент:- Вот Вы сейчас хотели к специалисту записаться, у Вас получилось. Он в отпуске сейчас, уролог. А Вам срочно надо?- Ну не срочно, но желательно побыстрее.Поводом масштабной проверки кадровой укомплектованности областных больниц стали участившиеся обращения и жалобы в региональное отделение ЛДПР не только от пациентов, но и медпресонала.Дмитрий Багров, координатор Александровского отделения ЛДПР:- Объем работ, что в Москве, что в Александрове примерно одинаковый. Поэтому здесь мы полагаем, что приравнивать зарплату медперсонала к среднему доходу по Александровскому району- это несправедливо и неправильно.Близость к столице с каждым годом только усугубляет дефицит медицинских кадров в области, говорит заместитель главврача Александровской центральной районной больницы Павел Морозов. Молодые специалисты буквально бегут в Москву за большой зарплатой.Павел Морозов, заместитель главврача Александровской центральной районной больницы:- Как бы мы не приглашали со стороны докторов они отработают, набираются опыта на нашем, база хорошая, и уезжают потом.Обеспечить систему здравоохранения квалифицированными кадрами должен открывающийся во Владимире филиал Приволжского исследовательского медицинского университета. Однако первого выпуска придется ждать минимум 6 лет, а решать проблему кадрового голода необходимо прямо сейчас, говорит активист ЛДПР Екатерина Воронина. Врачи Александровской детской районной больницы еле справляются с потоком пациентов.Екатерина Воронина, председатель инициативной группы "Детство-33", активист ЛДПР:- К узким специалистам, к сожалению, лор, офтальмолог, такие врачи, единичные и принимают они по одному разу в неделю, но это пока. Руководство обещало и сказали, что это все будет.В регионе действуют различные программы, такие как "Земский доктор" и ежемесячные соцвыплаты для врачей, оказывающих медпомощь, не входящую в базовую программу ОМС, но переломить ситуацию пока не удаётся.Ольга Старостина, заместитель главврача по лечебной части Александровской детской районной больницы:- Выделяют квартиры молодым специалистам и у нас уже есть несколько человек, которые получили жилье и они живут в нем, есть материальная помощь, которую оказывает администрация то есть плата за съемное жилье.Активисты ЛДПР в ближайшее время проведут выездные проверки и в других городах области. Они уверены- чтобы способствовать закреплению медицинских кадров на местах, нужно создавать благоприятные условия профессионального роста специалистов и достойное финансирование их труда.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев Вести-Владимир