Владимирские оперативники рассказали что ждет тех, кто решил работать бегунком у...

Владимирские оперативники рассказали что ждет тех, кто решил работать "бегунком" у наркоторговцев.Во Владимире задержан очередной наркозакладчик. Мужчина распространял синтетические наркотики. Ближайшие годы он проведёт в тюрьме, на свободу выйдет нескоро. Почему люди ступают на "кривую дорожку" и что им за это грозит? Репортаж Максима Калашникова.Солидный доход, возможность карьерного роста и даже оплачиваемый отпуск каждые полгода. Непыльную работу владимирцам предлагают в основном через Интернет. Чем больше кладов, тем выше прибыль - обещает работодатель.- Чем занимался?- Незаконным оборотом.- Что делал?- Раскладывал.- Закладки?- Да.- Понятнее говори.- Да.Этого мужчину владимирские полицейские задержали несколько дней назад. Он не сопротивлялся и сразу признал вину. Двадцатисемилетнему жителю Меленковского района грозит до двадцати лет.Иван Сальников, врио начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области:- В отношении него проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий. По результату которых он был задержан с поличным. При нём были изъяты синтетические наркотики. В настоящее время судом в отношении него избрана мера в виде ареста."Отмазывать" бегунков (так на сленге зовут наркозакладчиков) некому. Для дилеров наркокурьеры - расходный материал, говорят полицейские. Одного задержали - найдётся другой. И он тоже будет наивно верить, что никогда не попадётся. А после задержания - удивляться, как же так?- Периодически приходится и по месяцу и по два отслеживать фигурантов. Потому что кто-то часто занимается преступной деятельностью, кто-то не каждый день занимается сбытом наркотических средств, а там один раз в неделю.Работа оперативников складывается из многих факторов. Реагируют полицейские, в том числе, и на сообщения граждан. В соцсетях нередки публикации, где подозрительные на вид личности что-то прячут, но чаще - ищут. И находят - дозу, а вместе с ней и уголовный срок за хранение.- Вон, смотри. Походу наш идёт.- Вижу.- Сейчас посмотрим. Что-то копается. Что, задерживаем?- Давай.После задержания подозреваемые охотно начинают сотрудничать со следствием - в надежде смягчить наказание. Оно и понятно - полграмма незаконного вещества это годы за решеткой.Оперативный сотрудник:- Они понимают, что за ними велось наблюдение. Либо же у них при себе имеются наркотические средства или психотропные вещества. Понимают, что врать смысла нет и идут на контакт. - Признаются, что их толкнуло на такое деяние? - В основном это лёгкие деньги. Кто-то не хочет работать, из не очень таких положительных семей.С начала года сотрудники регионального госнаркоконтроля изъяли из незаконного оборота свыше 180 килограммов разных наркотических средств. Уголовные дела за распространение возбуждены против 130-ти человек.Иван Сальников, врио начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области:- К незаконному обороту, к сожалению, причастны также и несовершеннолетние молодые люди. Скорее всего, по незнанию ответственности, которая наступает за совершение данных преступлений, они втягиваются в незаконный оборот наркотиков. На самом деле за это предусмотрена большая ответственность, вплоть до пожизненного срока заключения под стражу.Сотрудники полиции предостерегают: наказание необратимо. Человек рано или поздно попадется. Годы в неволе не стоят сомнительного заработка. Максим Калашников, Андрей Беляков."Вести-Владимир". При содействии регионального управления МВД. (Видео Вконтакте "Подслушано во Владимире")