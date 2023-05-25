В рамках межрегиональной пресс-конференции между филиалами ПАО «Т-Плюс» во главе с генеральным директором Александром Вилесовым подвели итоги прошедшего отопительного сезона и огласили

В рамках межрегиональной пресс-конференции между филиалами ПАО «Т-Плюс» во главе с генеральным директором Александром Вилесовым подвели итоги прошедшего отопительного сезона и огласили планы на будущий. Во Владимире инвестиции в модернизацию и ремонт теплосетевого оборудования составят более миллиарда рублей. Александр Вилесов, генеральный директор ПАО «Т-Плюс» Мы занимаемся и производством, то есть и котельными и сетями. Котельная