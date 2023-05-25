10 причин, почему карты лучше женщины:
- когда ты открываешь колоду, ты всегда знаешь, что ты - первый;
- ты всегда можешь разделить игру в карты с друзьями;
- при первых же признаках старения карт ты легко можешь заменить их на новые;
- карты и пиво очень хорошо совместимы;
- карты никогда не против, если ты трогаешь их руками;
- если ты хорошо играешь в карты, ты получаешь деньги;
- карты никогда не ревнуют, если тебе вдруг захотелось поиграть, ну, допустим, в шашки;
- в карты вы ВСЕГДА можете играть больше часа!
- тебе не нужно покупать цветы и посещать дорогие рестораны для того, чтобы карты приносили тебе удовольствие;
- если карты тебе надоели, ты можешь их запаковать и положить в стол.
еще анекдот!