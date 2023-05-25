Владимирский пункт набора в армию по контракту будет работать без выходных дней. Областной пункт...

Владимирский пункт набора в армию по контракту будет работать без выходных дней.Областной пункт отбора на военную службу по контракту открыт по адресу: г.Владимир, ул. 1-я Пионерская, 92, сообщила пресс-служба Правительства Владимирской области.Здесь в короткие сроки подготовили удобную инфраструктуру, чтобы в режиме «единого окна» можно было пройти все необходимые процедуры: медосмотр, получить справки по линии соцзащиты, консультации по подбору воинской должности.Ещё остаётся выполнить часть работ по дооборудованию, и в ближайшее время пункт заработает в полную силу.Отмечается, что женщины на контрактной службе также востребованы – в медицинских и технических подразделениях.А дежурная смена специалистов будет работать здесь круглосуточно, основные специалисты – с 7 до 22 часов без выходных.Напомним, что подробную информацию о службе по контракту можно получить по телефону военного комиссариата Владимирской области: +7 (4922) 40-15-88.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области