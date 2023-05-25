Они начнут работать уже на следующей неделе и примут около 6500 школьников, сообщили в мэрии. Сейчас школьные лагеря продолжает проверять межведомственная комиссия. В ее составе –

Они начнут работать уже на следующей неделе и примут около 6500 школьников, сообщили в мэрии. Сейчас школьные лагеря продолжает проверять межведомственная комиссия. В ее составе – сотрудники МЧС, городского управления образования и представители “Комбината питания”. В мэрии аносировали насыщенную программу для школьников. Лагеря будут с разным уклоном: творческие, патриотические, спортивные. В ДДюТ запустили новый проект