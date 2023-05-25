Об этом предупреждают в прогнозе погоды. По данным gismeteo.ru, гроза начнется 25 мая в 15:00. Интересно, что в Яндекс Погоде о грозе – ни слова. Там сообщают, что будет небольшой дождь. По информации

Об этом предупреждают в прогнозе погоды. По данным gismeteo.ru, гроза начнется 25 мая в 15:00. Интересно, что в Яндекс Погоде о грозе – ни слова. Там сообщают, что будет небольшой дождь. По информации из других источников, во Владимире будет град и сильный ветер. В любом случае, мы рекомендуем читателям иметь при себе зонт. К слову,