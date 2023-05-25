Также там установят ограждения и предупреждающие знаки, сообщили в мэрии. На опасном участке будет вестись ежедневный контроль за радиоактивностью. Напомним, в марте этого года на участке

Также там установят ограждения и предупреждающие знаки, сообщили в мэрии. На опасном участке будет вестись ежедневный контроль за радиоактивностью. Напомним, в марте этого года на участке собирались строить жилые дома. При начальной проверке почвы радиационный фон был в норме. Как оказалось, его неправильно измеряли, нужно проверять не поверхностные слои земли, а глубокие. По результатам проверки