Урок истории в американской школе. Учитель спрашивает учеников:
- Кто сказал "Дайте мне свободу или дайте мне смерть"?
Все тупо смотрят на учителя. Только русский иммигрант по имени Василий поднимает руку и отвечает:
- Патрик Хенри в 1775 году.
- Молодец, Василий. Cледующий вопрос: кто сказал "Государство народа, из народа, для народа не должно пропасть"?
- Абрахам Линкольн в 1863 году, - отвечает Василий.
Учитeль смотрит на других учеников и говорит:
- Вам должно быть стыдно. Василий только приехал в Америку, а знает американскую историю лучше вас.
Учитель поворачивается к доске и слышит, как кто-то говорит:
- Эти русские меня за@@@ли!
- Кто это сказал? - спрашивает учитель.
Василий поднимает руку и говорит:
- Рональд Рейган в 1982
еще анекдот!