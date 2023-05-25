Во Владимире вынесен запрет на строительство домов на территориях с радиационным фоном.
Накануне...
Во Владимире вынесен запрет на строительство домов на территориях с радиационным фоном.
Накануне на "Прямой линии" губернатора Александра Авдеева о перспективах строительства жилья на проблемном по радиационному фону участке на пересечении улицы Мира и проспекта Строителей.
Напомним, что в апреле во Владимире этот был признан непригодным для жилого строительства из-за радиации. В советские годы здесь была свалка промышленных отходов с содержанием радия.
По итогам "Прямой линии" специальная муниципальная комиссия горадминистрации постановила:
- оградить участок на пересечении улицы Мира и проспекта Строителей и выставить предупреждающие знаки;
- проводить ежедневные замеры радиации;
- организовать работу по дезактивации участков радиоактивного загрязнения;
- прекратить выдачу разрешений на проведение земляных работ;
- а также запретить выдачу разрешений на проектирование и строительство - до полной реабилитации участков.
Фото: ГТРК "Владимир"