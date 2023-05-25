Во Владимире вынесен запрет на строительство домов на территориях с радиационным фоном. Накануне...

Во Владимире вынесен запрет на строительство домов на территориях с радиационным фоном.Накануне на "Прямой линии" губернатора Александра Авдеева о перспективах строительства жилья на проблемном по радиационному фону участке на пересечении улицы Мира и проспекта Строителей.Напомним, что в апреле во Владимире этот был признан непригодным для жилого строительства из-за радиации. В советские годы здесь была свалка промышленных отходов с содержанием радия.По итогам "Прямой линии" специальная муниципальная комиссия горадминистрации постановила:- оградить участок на пересечении улицы Мира и проспекта Строителей и выставить предупреждающие знаки;- проводить ежедневные замеры радиации;- организовать работу по дезактивации участков радиоактивного загрязнения;- прекратить выдачу разрешений на проведение земляных работ;- а также запретить выдачу разрешений на проектирование и строительство - до полной реабилитации участков.Фото: ГТРК "Владимир"