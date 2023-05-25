Во Владимирской области будут действовать новые штрафы за нарушения норм обращения с животными. За...

Во Владимирской области будут действовать новые штрафы за нарушения норм обращения с животными.За выброшенную на улицу собаку теперь придется заплатить штраф - до 30 тысяч рублей. Госдумой принят новый законопроект. Он предусматривает наказание за нарушения норм обращения с животными.Кроме того, в документе прописаны санкции за агрессию питомца. В случае, если собака покусала прохожего, хозяину грозит штраф от 10 до 200 тысяч рублей.Устанавливается также ответственность за жестокое обращение с животными. Если нет признаков уголовного преступления, штраф - от 5 до 100 тысяч. Такие же суммы предусмотрены за плохое содержание цирковых зверей. Добавлю, ряд депутатов предложили рассмотреть вопрос о полном запрете использования животных в цирках.(Видео ВК "Подслушано Ковров")