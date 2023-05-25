Примерно 180 предприятий согласились предоставить рабочие места для подростков. Среди вакансий – не только раздача листовок и продажа мороженого. Школьники смогут найти работу в разных

Примерно 180 предприятий согласились предоставить рабочие места для подростков. Среди вакансий – не только раздача листовок и продажа мороженого. Школьники смогут найти работу в разных сферах, например, в швейном предприятии в Радужном готовы принять несовершеннолетних на подработку. Также лишние руки нужны и в Муроме на заводе, там подростки могут попробовать себя в профессии механика, сообщил