Примерно 180 предприятий согласились предоставить рабочие места для подростков. Среди вакансий – не только раздача листовок и продажа мороженого. Школьники смогут найти работу в разных
<a href="https://33live.ru/novosti/25-05-2023-vo-vladimirskoj-oblasti-dlya-letnej-podrabotki-shkolnikov-dostupno-3-tysyachi-rabochix-mest.html" target="_blank">Во Владимирской области для летней подработки школьников доступно 3 тысячи рабочих мест</a> - Примерно 180 предприятий согласились предоставить рабочие места для подростков. Среди вакансий – не только раздача листовок и продажа мороженого. Школьники смогут найти работу в разных
[url=https://33live.ru/novosti/25-05-2023-vo-vladimirskoj-oblasti-dlya-letnej-podrabotki-shkolnikov-dostupno-3-tysyachi-rabochix-mest.html]Во Владимирской области для летней подработки школьников доступно 3 тысячи рабочих мест[/url] - Примерно 180 предприятий согласились предоставить рабочие места для подростков. Среди вакансий – не только раздача листовок и продажа мороженого. Школьники смогут найти работу в разных