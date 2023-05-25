Во Владимирской области готовятся дать отпор птичьему гриппу. После карантина, введённого в...

Во Владимирской области готовятся дать отпор птичьему гриппу.После карантина, введённого в соседних регионах, за частными подсобными хозяйствами и птицеводческими предприятиями установлен дополнительный контроль. Как оберегают пернатых - расскажет Ольга Яцык.Накормить всех завтраком - главная утренняя задача Юлии Шалашовой. Пернатые и хвостатые жители фермерского подворья требуют регулярного ухода. Здесь куры, гуси, перепёлки и козы нубийской и зааненской пород. После недавней вспышки птичьего гриппа в Москве и Ивановской и Рязанской областях , за птицами глаз да глаз, говорит Юлия.Юлия Шалашова - владелица фермерского подворья:- Наше хозяйство стоит на ветучёте в Собинской ветеринарной станции. Они нас предупредили, что в Москве есть вспышка и если понадобятся какие-то прививки или какие-то профилактические лечения или ещё что-то, то, конечно, мы всегда "за".Куры гриппом не болели, говорит Юлия. Печальный опыт хозяйство миновал. У домашней птицы болезнь протекает сложнее, чем у дикой и, как правило, заканчивается летальным исходом. Поэтому, профилактика - важна.Ольга Яцык:- Залог здоровья птицы - это качественный корм, чистая вода и своевременный выгул. Но в период обострения болезни, выгул возможен только крытого типа, чтобы ограничить общение домашней птицы с птицей дикой, которая находится в лесу.Заражение происходит через открытые водоёмы, а так же корма. Поэтому, их нужно термически обрабатывать. Во Владимирской области семь крупных птицеводческих предприятий и более 13 тысяч личных подсобных хозяйств. Вспышек птичьего гриппа нет, комментируют в областной ветинспекции.Александр Григорьев - и.о. начальника областной Инспекции государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии:- Сегодня у нас территория Владимирской области благополучна. Фактов обнаружения заражённых птиц не установлено. Государственной ветеринарной службой Владимирской области проводятся мероприятия по отслеживанию эпизоотической ситуации, организован эпизоотический мониторинг. Ситуация под контролем и неблагополучия не установлено.Чтобы человеку заразиться птичьим гриппом - нужно постараться. Для этого необходим тесный, длительный контакт с птицей. Но летальность для человека высокая- пятьдесят процентов.Ольга Яцык, Илья Хлудов, Вести-Владимир