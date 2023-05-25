Во Владимирской области на трассе «Владимир-Суздаль» появятся новые разворотные петли и...
Во Владимирской области на трассе «Владимир-Суздаль» появятся новые разворотные петли и дополнительные светофоры.
Об этом Александр Авдеев рассказал 24 мая на «прямой линии», во время общения с жителями региона. Напомним, реконструкция дороги в древний Суздаль расстроила многих сельчан: https://vladtv.ru/society/144465/
Проблема прозвучала в репортаже нашего корреспондента Максима Калашникова.
Острый вопрос снова был «поднят» жителями Суходола, которые обеспокоены ремонтом трассы «Владимир — Суздаль». Люди переживают, что из-за установки межосевого «отбойника» им придется делать круг по несколько километров, добираясь до собственных домом.
Александр Авдеев ответил, что этот вопрос находится на контроле Правительства региона. Выяснилось, что в ходе переговоров с заказчиком строительства дороги удалось добиться изменений в проекте.
После реконструкции трассы от Владимира до Суздаля появится 8 разворотных петель:
на выезде из Владимира перед Суходолом;
за поворотом на село Суворотское;
перед селом Павловское;
за селом Павловское;
перед поворотом на село Черниж;
в начале обхода Суздаля;
перед поворотом на улицу Михайловскую города Суздаля (в районе Михалей);
в конце обхода Суздаля.
А также в обновленном проекте планируется поставить 3 новых светофора:
на повороте к селу Борисовское;
на повороте к селу Суходол;
на обходе Суздаля в районе поворота к автовокзалу.
«Перепробег для жителей ближайших к трассе населенных пунктов будет минимальным. Для решения этого вопроса было посвящено много времени. Мы обязательно встретимся с жителями в ближайшее время для обсуждения всех моментов...» - пояснил губернатор Владимирской области.
Фото: ГТРК «Владимир»