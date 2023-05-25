Во Владимирской области на трассе «Владимир-Суздаль» появятся новые разворотные петли и...

Во Владимирской области на трассе «Владимир-Суздаль» появятся новые разворотные петли и дополнительные светофоры.Об этом Александр Авдеев рассказал 24 мая на «прямой линии», во время общения с жителями региона. Напомним, реконструкция дороги в древний Суздаль расстроила многих сельчан: https://vladtv.ru/society/144465/Проблема прозвучала в репортаже нашего корреспондента Максима Калашникова.Острый вопрос снова был «поднят» жителями Суходола, которые обеспокоены ремонтом трассы «Владимир — Суздаль». Люди переживают, что из-за установки межосевого «отбойника» им придется делать круг по несколько километров, добираясь до собственных домом.Александр Авдеев ответил, что этот вопрос находится на контроле Правительства региона. Выяснилось, что в ходе переговоров с заказчиком строительства дороги удалось добиться изменений в проекте.После реконструкции трассы от Владимира до Суздаля появится 8 разворотных петель:на выезде из Владимира перед Суходолом;за поворотом на село Суворотское;перед селом Павловское;за селом Павловское;перед поворотом на село Черниж;в начале обхода Суздаля;перед поворотом на улицу Михайловскую города Суздаля (в районе Михалей);в конце обхода Суздаля.А также в обновленном проекте планируется поставить 3 новых светофора:на повороте к селу Борисовское;на повороте к селу Суходол;на обходе Суздаля в районе поворота к автовокзалу.«Перепробег для жителей ближайших к трассе населенных пунктов будет минимальным. Для решения этого вопроса было посвящено много времени. Мы обязательно встретимся с жителями в ближайшее время для обсуждения всех моментов...» - пояснил губернатор Владимирской области.Фото: ГТРК «Владимир»