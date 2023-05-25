Во Владимирской области пройдут Всероссийские соревнования по спортивно-прикладному...

Во Владимирской области пройдут Всероссийские соревнования по спортивно-прикладному собаководству.Сегодня в Александрове на стадионе "Орбита" начинаются Всероссийские соревнования по спортивно-прикладному собаководству. Дисциплина - "обидиенс"."Обидиенс" - это международный норматив. Собака должна не только выполнить несколько упражнений, но и сделать это охотно. Оценивается взаимопонимание в паре человек-собака. На эти состязания заявлено 52 участника. География - от Москвы до Камчатки. Отметим, в эти выходные сборная команда нашей области "Владимирская тройка" заняла второе место на Чемпионате России по спортивно-прикладному собаководству - у наших хвостатых участников и их проводников есть все шансы взять медали и на этом турнире.