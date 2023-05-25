Во Владимирской области в результате крупной аварии серьезно пострадали два человека. Авария...

Во Владимирской области в результате крупной аварии серьезно пострадали два человека.Авария произошла на 81-м км автодороги Владимир – Муром – Арзамас. Водитель ГАЗели выехал на встречку, где подрезал лесовоз. От сильного удара фургон врезался в легковушку, за рулем которой сидела 32-летняя женщина. Об этом сообщил "День во Владимире"Водителю ГАЗели оказали медицнскую помощь на месте, женщину увезли в больницу.Очевидцы рассказывают, что участниками аварии стали шесть автомобилей: лесовоз, ГАЗель и 4 легковушки. Однако пока известно о троих участниках ДТП.Фото группы "Подслушано Автомобилистов"