Сообщений о пострадавших в ходе пожара не поступало, заявили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Сообщений о пострадавших в ходе пожара не поступало, заявили в пресс-службе столичного главка МЧС.Возгорание произошло по адресу: Никитский бульвар, дом 12. Сигнал поступил в 20:32.Огонь распространился на площади 60 квадратных метров на втором этаже. Пожарные спасли девять человек."Принятыми мерами в 21:52 пожар ликвидирован на площади 60 кв. м", – сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на столичный главк МЧС.