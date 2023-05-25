Выставка Владимирская весна развернулась в Экспоцентре в 25-й раз. Что представлено на выставке...

Выставка "Владимирская весна" развернулась в Экспоцентре в 25-й раз.Что представлено на выставке - расскажем далее.На традиционной, уже 25-й, выставке из семнадцати регионов России представлен разнообразный ассортимент.Дмитрий Кузин, вице-президент Торгово-промышленной палаты Владимирской области:- Здесь и саженцы, посадочный материал, и одежда,обувь и иные товары народного потребления, которые могут быть интересны гостям выставки.Например, изысканные сыры - от Колдаевской сыроварни, представлены здесь впервые. Насладиться можно и сливочными оттенками, и нежнейшей текстурой "Синего" и "Бирюзового сапфира". "Голубой сапфир" объявлен лучшим сыром России. А это уникальный Белый агат.- Жирные коровьи сливки. Такой сыр готовим только мы.Цвет топлёного молока, нежнейший сливочный вкус. Рядом с ним не менее прекрасный "Белый Мишка".Мария Колдаева, сыровар:- Мы добились мягкости таледжо и корки камамбера, но взяли штамп с самым-самым лёгким налётом плесени. Чтобы не терять внутри молочность вкуса.Молоко, из которого делают сыр, проходит тщательный контроль качества. Заквасочные культуры поступают напрямую от производителя. Это гарантирует качественные и свежие ингредиенты для производства сыров. Все они изготовлены строго по ГОСТу. Особое удовольствие - сыр в пикантном масле.Мария Колдаева, сыровар:- Это йогурт, из которого полностью удалена влага, добавлены специи и получаются вот такие нежнейшие шарики.Также на выставке можно подобрать идеальную оправу - от класса "люкс" до недорогих. Есть и сегмент эконом-класса, где по фиксированной цене предлагается всё вместе: оправа, линзы - причём, они могут быть разных диоптрий - и работа по изготовлению. Мастерская работает здесь же. Весь процесс займёт не больше получаса. Линзы представлены в максимально широком диапазоне.Денис Ткачавцев, мастер мобильной оптики:- Здесь представлены как обычные линзы, для чтения и дали, и более сложные - бифокальные, прогрессивные линзы. Это когда в одних очках можно и в даль смотреть, и при этом опустить глаза и читать.Здесь же есть фотохромные линзы - они идеальны для лета. Затемняются на улице - работают как солнцезащитные очки - и глаза не подвержены ультрафиолету, а в помещении остаются светлыми. Проверка зрения - бесплатная.Выставка работает по 27-е мая включительно.