Пункт приема автомобильных покрышек работает в доме №230 на улице Добросельской. Оттуда забирают шины и, согласно договору, отвозят в «Дмитровский завод РТИ». Далее эти покрышки превращают в

Пункт приема автомобильных покрышек работает в доме №230 на улице Добросельской. Оттуда забирают шины и, согласно договору, отвозят в «Дмитровский завод РТИ». Далее эти покрышки превращают в резиновую крошку, которая используется для создания резиновых покрытий на детских и спортивных площадках. Утилизация автомобильных покрышек позволяет предотвратить вредное воздействие на экологию. В естественных условиях старые шины разлагаются