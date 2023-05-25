Ограничения распространяются на дачи в составе СНТ.

Ограничения распространяются на дачи в составе СНТ.Некоторые граждане, желающие сэкономить, предпочитают мыть личный автомобиль прямо на территории дачного участка, там же они производят мелкий ремонт машины, совершенно не задумываясь о последствиях. Однако при бдительных соседях сэкономить не выйдет.По словам юриста Андрея Попельнюха, за мытье машины на даче в России предусмотрен штраф. Как отмечает , при этом ограничения распространяются на участки, находящиеся в составесадового некоммерческого товарищества.Эксперт уточнил в интервью РИА Новости, что штраф за административное правонарушение достигает до пяти тысяч рублей. Однако это еще полбеды. Нарушителя могут обязать возместить экологический ущерб, если, к примеру, грязная вода или химикаты проникнут в почву.По данным , для начала проверки достаточно всего лишь жалобы от соседей. Далее собственник дачи или само СНТ могут обратиться в компетентные органы для проведения экологической экспертизы.Кстати, в России могут ввести наказание и для тех, кто предпочитает отдыхать не на даче, а в городской квартире. Правительственная комиссия предлагает установить штраф для нарушителей тишины в дневное время.Как ранее сообщали "", власти полагают, что из-за перехода многих россиян на удаленный формат работы, шум в доме в дневное время суток стал для граждан актуальной проблемой.