Здание бывшего кинотеатра «Художественный» во Владимире перейдёт в собственность региональному правительству.

Здание бывшего кинотеатра «Художественный» во Владимире перейдёт в собственность региональному правительству. Соотвествующее представление мэра города Дмитрия Наумова одобрил Совет народных депутатов.Кинотеатр закрылся в 2010 году. Власти несколько лет пытались отреставрировать помещение и найти арендаторов, но попытки были безрезультатными.Здание на Большой Московской построили в 1788 году. Строение признано объектом культурного наследия.