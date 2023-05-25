В центре внимания – здравоохранение. Губернатор области провел первую в этом году и вторую после избрания прямую линию с жителями региона. В прошлый раз она состоялась в декабре 22-го года.
<a href="https://33live.ru/novosti/25-05-2023-zdravooxranenie-stalo-samoj-obsuzhdaemoj-temoj-na-ocherednoj-pryamoj-linii-gubernatora-oblasti.html" target="_blank">Здравоохранение стало самой обсуждаемой темой на очередной прямой линии губернатора области</a> - В центре внимания – здравоохранение. Губернатор области провел первую в этом году и вторую после избрания прямую линию с жителями региона. В прошлый раз она состоялась в декабре 22-го года.
[url=https://33live.ru/novosti/25-05-2023-zdravooxranenie-stalo-samoj-obsuzhdaemoj-temoj-na-ocherednoj-pryamoj-linii-gubernatora-oblasti.html]Здравоохранение стало самой обсуждаемой темой на очередной прямой линии губернатора области[/url] - В центре внимания – здравоохранение. Губернатор области провел первую в этом году и вторую после избрания прямую линию с жителями региона. В прошлый раз она состоялась в декабре 22-го года.