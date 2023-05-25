В центре внимания – здравоохранение. Губернатор области провел первую в этом году и вторую после избрания прямую линию с жителями региона. В прошлый раз она состоялась в декабре 22-го года.

В центре внимания – здравоохранение. Губернатор области провел первую в этом году и вторую после избрания прямую линию с жителями региона. В прошлый раз она состоялась в декабре 22-го года. Тогда одной из самых «острых» тем стала тема здравоохранения. И вот прошло почти полгода и вновь вопросы здравоохранения оказались в повестке дня. Всего на их