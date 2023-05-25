На кадрах жители села Барское Городище. К властям региона они обращаются не только от себя, но и от имени других населённых пунктов, интересы которых, по мнению людей, ущемляются при

На кадрах жители села Барское Городище. К властям региона они обращаются не только от себя, но и от имени других населённых пунктов, интересы которых, по мнению людей, ущемляются при планировании дорожных работ на участке от Владимира до Суздаля. Люди подчеркивают, что в селе много школьников которые учатся в Павловском, да и малышей, которых нужно везти