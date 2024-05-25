Анна Ефимова из Мурома победила в номинации «Цифровая экскурсия» программы «Лига...

Анна Ефимова из Мурома победила в номинации «Цифровая экскурсия» программы «Лига Экскурсоводов».На Международной выставке-форуме «Россия» завершился финальный этап масштабной конкурсной программы «Лига Экскурсоводов». Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.В финале сразились за звание лучших в семи номинациях 210 представителей 59 регионов страны.Отмечается, что конкурс помогает опытным и начинающим экскурсоводам повысить уровень компетенций, узнать о новых направлениях для самореализации и присоединиться к отраслевому сообществу профессионалов туриндустрии.В номинации «Цифровая экскурсия» состязались авторы цифрового контента экскурсионной тематики, которые создают аудиогиды, тематические блоги, виртуальные экскурсии, подкасты, VR-экскурсии. В числе победителей – Анна Ефимова из Мурома.Все финалисты программы «Лига Экскурсоводов» присоединятся к флагманскому проекту Знание.Лектор Российского общества «Знание» и сообществу проекта «Мастера гостеприимства» платформы «Россия – страна возможностей». Они также смогут представить свои туристические предложения в рамках программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие».Ещё одной наградой для победителя станет возможность пройти профильную программу повышения квалификации.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области