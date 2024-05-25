Когда владимирцы смогут увидеть парад планет?
Выравнивания (или парады) планет – это зрелищные...
Когда владимирцы смогут увидеть парад планет?
Выравнивания (или парады) планет – это зрелищные астрономические события, которые можно наблюдать на безоблачном небе.
Ближайший парад планет ожидается 3 июня 2024 года (в понедельник), совсем скоро.
На утреннем небе выстроятся шесть планет: Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
Чтобы разглядеть Нептун и Уран, вам понадобится телескоп или мощный бинокль, а остальные планеты можно будет увидеть невооруженным глазом.
Желтоватый Сатурн
появится на небе поздней ночью. Его можно будет увидеть невооруженным глазом в созвездии Водолея.
Нептун
будет расположен в соседнем созвездии Рыб, но чтобы увидеть его, вам потребуется мощный бинокль.
Чуть позже взойдет Марс. Его можно будет узнать по красноватому оттенку. Планета также будет расположена в созвездии Рыб.
Позже, на рассвете на восточном небосклоне взойдут Уран, Юпитер
и Меркурий.
Юпитер будет достаточно ярким, чтобы наблюдать его невооруженным глазом. И, если вам повезет, вы также сможете увидеть Меркурий без помощи оптики, но он будет расположен довольно близко к Солнцу.
За Ураном можно будет понаблюдать только в бинокль. Все три планеты будут расположены в созвездии Тельца.
Важно: парад планет может длиться в течение нескольких дней (до и после этой даты).
Помните, наилучшая видимость планет достигается, когда на Землю спускаются сумерки, а наблюдатель находится на открытой местности, подальше от городской застройки.
Использование бинокля или телескопа усилит эффект, позволит увидеть это уникальное астрологическое и астрономическое явление более чётко.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений