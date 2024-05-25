Когда владимирцы смогут увидеть парад планет? Выравнивания (или парады) планет – это зрелищные...

Когда владимирцы смогут увидеть парад планет?Выравнивания (или парады) планет – это зрелищные астрономические события, которые можно наблюдать на безоблачном небе.Ближайший парад планет ожидается 3 июня 2024 года (в понедельник), совсем скоро.На утреннем небе выстроятся шесть планет: Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.Чтобы разглядеть Нептун и Уран, вам понадобится телескоп или мощный бинокль, а остальные планеты можно будет увидеть невооруженным глазом.Желтоватый Сатурнпоявится на небе поздней ночью. Его можно будет увидеть невооруженным глазом в созвездии Водолея.Нептунбудет расположен в соседнем созвездии Рыб, но чтобы увидеть его, вам потребуется мощный бинокль.Чуть позже взойдет Марс. Его можно будет узнать по красноватому оттенку. Планета также будет расположена в созвездии Рыб.Позже, на рассвете на восточном небосклоне взойдут Уран, Юпитери Меркурий.Юпитер будет достаточно ярким, чтобы наблюдать его невооруженным глазом. И, если вам повезет, вы также сможете увидеть Меркурий без помощи оптики, но он будет расположен довольно близко к Солнцу.За Ураном можно будет понаблюдать только в бинокль. Все три планеты будут расположены в созвездии Тельца.Важно: парад планет может длиться в течение нескольких дней (до и после этой даты).Помните, наилучшая видимость планет достигается, когда на Землю спускаются сумерки, а наблюдатель находится на открытой местности, подальше от городской застройки.Использование бинокля или телескопа усилит эффект, позволит увидеть это уникальное астрологическое и астрономическое явление более чётко.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений