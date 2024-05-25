В Меленках в ходе проверки обнаружили индивидуального предпринимателя, который не заключил трудовой договор с работниками.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в ходе проверок выявили что работодатель оставил двух сотрудников без официального трудоустройства. Отсутствие трудового договора лишает человека возможности защиты собственных прав перед работодателем.По факту неисполнения трудового законодательства расследуется административное дело по статье «уклонение от оформления трудового договора».