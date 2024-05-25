В Коврове к концу мая должен завершиться капитальный ремонт в общеобразовательной школе № 23. По...

В Коврове к концу мая должен завершиться капитальный ремонт в общеобразовательной школе № 23.По информации пресс-службы прокуратуры Владимирской области, между средней общеобразовательной школой №23 города Коврова имени Героя Советского Союза Дмитрия Фёдоровича Устинова» и ООО ««СТАНДАРТ ПРОМСЕРВИС» был заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт фасадов (с устройством навесной фасадной системы и утеплением здания) до 31 мая 2024 года.Отмечается, что городским прокурором неоднократно проводились выездные мероприятия с целью контроля за исполнением подрядчиком всех условий.«…. Объявлялось предостережение о недопустимости нарушения закона, а позже, в связи с неисполнением графика выполнения работ, внесено представление, по результатам рассмотрения которого работы на объекте активизированы, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности…» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.В ходе очередной выездной проверки 22 мая прокурор вновь предостерег подрядчика о необходимости завершения работ.Известно, что ранее предыдущему подрядчику (ООО МИК-ГРУПП»), который не завершил взятые на себя обязательства, уже был назначен штраф в размере более 1, 8 млн рублей, а контракт с ним расторгнут в одностороннем порядке. Сообщается, что компания была внесена в реестр недобросовестных поставщиков.В данный момент завершение работ вновь находится на контроле городской прокуратуры.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области