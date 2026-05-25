Они отправляются на задание и случайно попадают не в ту землянку. Не к своим, а к противнику. На таком небольшом, казалось бы, событии завязана короткометражка «Гости». В ней автор старался в

Они отправляются на задание и случайно попадают не в ту землянку. Не к своим, а к противнику. На таком небольшом, казалось бы, событии завязана короткометражка «Гости». В ней автор старался в первую очередь показать образы российских воинов — участников СВО — и противника — украинских неонацистов. В центре фильма — жесткий офицер противника, который в