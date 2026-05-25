Новым главой администрации города Владимира избран Сергей Волков. Такое решение приняли депутаты городского Совета на заседании 25 мая, выбрав руководителя областного центра из трех

Новым главой администрации города Владимира избран Сергей Волков. Такое решение приняли депутаты городского Совета на заседании 25 мая, выбрав руководителя областного центра из трех кандидатов, представленных губернатором. На должность претендовали: временно исполняющий полномочия главы города Сергей Волков, выдвинутый партией «Единая Россия»; депутат Законодательного Собрания Владимирской области, а также координатор регионального отделения ЛДПР— Сергей Корнишов; и