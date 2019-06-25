Имя Антонины Лобачевой хорошо известно звездам – она специализируется на организации детских праздников и ведет популярный блог в Instagram. Среди ее клиентов – Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Кети Топурия, Алексей Ягудин, Сергей Жуков и Анастасия Стоцкая. С ней предпочитала работать и Юлия Началова. Корреспондент Дни.ру поговорил с Антониной о ныне покойной певице.

Имя Антонины Лобачевой хорошо известно звездам – она специализируется на организации детских праздников и ведет популярный блог в Instagram. Среди ее клиентов – Наталья Подольская иВладимир Пресняков, Кети Топурия, Алексей Ягудин, Сергей Жуков и Анастасия Стоцкая. С ней предпочитала работать и Юлия Началова. Корреспондент "Дни.ру" поговорил с Антониной о ныне покойной певице."С Юлей я была знакома и общалась много лет, – сообщила Антонина. – С ней всегда было легко и приятно работать. Она четко знала, чего хотела, приходила с конкретными предложениями, никогда не капризничала и не "включала звезду". Ей был важен не антураж, а смысловая наполненность праздника"."Два года назад для ее дочери Верочки мы делали день рождения по мотивам Гарри Поттера, – продолжила Лобачева. – Девочка была в восторге!""А в декабре прошлого года Началова обратилась ко мне с идеей устроить праздник по мотивам нашумевшей книги "Код да Винчи". Мол, Вера и ее друзья повзрослели, теперь им другие темы и книги интересны, – пояснила Антонина. – И мы придумали отличный квест с элементами диско!"Кульминацией празднования 12-летия Веры Алдониной стал вынос огромного торта. Правда, никто не обратил внимания, что венчало его изображение черепа с вытекшим глазом – как на обложке романа американского писателя Дэна Брауна.Ведущая пожелала Вере новой жизни, и теперь все говорят о мистике. В тот день рождения дочери Началова была с ней последний раз – через три месяца певицы не стало. Бедная, бедная Юля...Несколько дней назад у Лобачевой вышла книга "Как заработать миллион и не заметить", за день побившая рейтинги продаж. Причем автор закончила ее в тот самый день, когда сердце перестало биться."Я хотела попросить у нее написать рецензию, но Юли не стало..." – вздохнула Антонина. В послесловии она поблагодарила певицу, а также пресс-секретаря артистки Анну Исаеву – "за невероятную преданность профессии и способность держать удар". Они обе достойны.