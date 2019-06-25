Валентин Гафт стал очередным звездным гостем шоу Бориса Корчевникова Судьба человека. Легендарный артист откровенно рассказал о личной жизни.

Валентин Гафт стал очередным звездным гостем шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека". Легендарный артист откровенно рассказал о личной жизни.Валентин Гафт был женат трижды. Первой женой артиста стала манекенщица Елена Изергина, с которой даже после расставания тот поддерживал хорошие отношения, и когда та умерла, очень переживал. Во второй раз Гафт женился на балерине Инне Елисеевой. Она подарила ему дочь Ольгу. Однако в 2002 году молодая женщина покончила с собой.На шоу Валентин Гафт откровенно заявил, что винит себя в смерти единственного ребенка. "Я с ней до сих пор часто разговариваю. Я перед ней виноват. Никого больше не виню в произошедшем, только себя. Это мой груз. Никого не зову себе в напарники, сам буду нести эту ответственность", – заявил известный актер.Впрочем, по данным некоторых СМИ, сама Ольга, якобы оставившая предсмертные записки, винила в том, что решилась на жуткий поступок, мать. А еще были найдены дневники Ольги. Из них стали известны жуткие подробности ее взаимоотношений с матерью.Как сообщала несколько лет назад "Экспресс газета", та якобы приводила в дом мужчин, занимаясь с ними сексом на глазах у дочери. А за несколько месяцев до самоубийства Оли мать сдала ее в психиатрическую клинику.Даже соседи подтвердили, что Елисеева чего только не делала, чтобы унизить дочь, искалечить ее психику. Инна Сергеевна будто бы била, унижала и глумилась над Ольгой. И даже новость о том, что у нее рак, не смягчила бывшую жену Валентина Гафта.Говорят, что когда она, вернувшись домой, обнаружила наложившую на себя руки дочь, первые ее слова были: "Посмотрите, что эта дрянь наделала с люстрой". Она якобы показывала пальцем на погнутые завитушки и как будто не замечала покойницу.Впрочем, по другим данным, Валентин Гафт винит себя в смерти дочери, основываясь на ее записке, в которой та якобы писала, что отец очень мало уделял ей внимания.Отметим, что с 1996 года актер счастлив в третьем браке с актрисой Ольгой Остроумовой. Артистка всячески поддерживает мужа, страдающего от болезни Паркинсона. 83-летний Валентин Гафт заявил на шоу, что жизнь подходит к концу, но он не боится смерти. Артист благодарит судьбу за каждый прожитый день и за тех людей, которые все эти годы находились рядом.