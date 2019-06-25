Поющая ведущая и Тимофей Майоров, с которым она рассталась более десяти лет назад, встретились на свадьбе друзей в Вероне. После торжества Ольга Бузова и ее экс-избранник устроили свидание.

Поющая ведущая и Тимофей Майоров, скоторым она рассталась более десяти лет назад, встретились на свадьбе друзей вВероне. После торжества Ольга Бузова и ее экс-избранник устроили свидание.Парочка развлекалась в бассейне и гуляла по городу. Снимками Ольга Бузоваподелилась в Instagram. "А вы верите в воссоединение тех, кто уже когда-топоставил точку в отношениях?" – кокетливо спросила телеведущая у подписчиков.Николай Басков посоветовал ей действовать. "Мы с Тимой долго думали, лететьили нет, ведь графики очень плотные, но в итоге решились и безумно рады. Дажеуезжать не хотелось", – приводит слова Ольги БузовойПосле свадьбы друзей Майоров организовал для певицы романтическоесвидание в отеле неподалеку. Представители гостиницы признались, что сразуузнали Ольгу Бузову. Они отметили, что поскольку номеров у них немного, поэтомуместо идеально подходит для людей, желающих уединения.Сначала Тимофей и Ольга посетила СПА, а затем поужинали при свечахна балконе с потрясающим видом на пруд. Кавалер заранее заказал для Бузовойогромный букет из трехсот алых роз. Парочка пила сухое вино и ела рыбу совощами."Трапезу закончили чуть за полночь. Кстати, вели себя далеко некак друзья, а как самая настоящая пара. Они и правда подходят друг другу", -отметили представители гостиницы. "Мой самый идеальный бывший", – описалаэкс-любовника в своем микроблоге.Примечательно, что часто появляется в обществе ТимофеяМайорова. Так, в мае певица была с ним на одном из мероприятий в родномСанкт-Петербурге.