Поющая ведущая и Тимофей Майоров, с
которым она рассталась более десяти лет назад, встретились на свадьбе друзей в
Вероне. После торжества Ольга Бузова и ее экс-избранник устроили свидание.
Поющая ведущая и Тимофей Майоров, с
которым она рассталась более десяти лет назад, встретились на свадьбе друзей в
Вероне. После торжества Ольга Бузова и ее экс-избранник устроили свидание.
Парочка развлекалась в бассейне и гуляла по городу. Снимками Ольга Бузова
поделилась в Instagram. "А вы верите в воссоединение тех, кто уже когда-то
поставил точку в отношениях?" – кокетливо спросила телеведущая у подписчиков.
Николай Басков посоветовал ей действовать. "Мы с Тимой долго думали, лететь
или нет, ведь графики очень плотные, но в итоге решились и безумно рады. Даже
уезжать не хотелось", – приводит слова Ольги Бузовой
После свадьбы друзей Майоров организовал для певицы романтическое
свидание в отеле неподалеку. Представители гостиницы признались, что сразу
узнали Ольгу Бузову. Они отметили, что поскольку номеров у них немного, поэтому
место идеально подходит для людей, желающих уединения.
Сначала Тимофей и Ольга посетила СПА, а затем поужинали при свечах
на балконе с потрясающим видом на пруд. Кавалер заранее заказал для Бузовой
огромный букет из трехсот алых роз. Парочка пила сухое вино и ела рыбу с
овощами.
"Трапезу закончили чуть за полночь. Кстати, вели себя далеко не
как друзья, а как самая настоящая пара. Они и правда подходят друг другу", -
отметили представители гостиницы. "Мой самый идеальный бывший", – описала
экс-любовника в своем микроблоге.
Примечательно, что часто появляется в обществе Тимофея
Майорова. Так, в мае певица была с ним на одном из мероприятий в родном
Санкт-Петербурге.