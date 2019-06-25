Мудрость к актеру со старостью так и не пришла. В этом уверен член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, считающий, что Вахтанг Кикабидзе напрасно лезет в политику.

Мудрость кактеру со старостью так и не пришла. В этом уверен член экспертного совета поразвитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, считающий,что Вахтанг Кикабидзе напрасно лезет в политику.Знаменитый артист заявил, что на российском телевидении говорят неправдуо том, что происходит в его стране. "Они говорят про Грузию, что это хулиганы какие-то, и ониоскорбляли... Кто это придумал? Вообще смешно", – цитируетВахтанга Кикабидзе bbc.com.Актер уверен, что это продуманная операция. "Хотят постепенноприбрать к рукам эту маленькую республику. Россия сделала то же самое наУкраине, делала и в Грузии. Когда я говорю "Россия", я не имею в видународ: народ – это одно, а политики – это другое", – пояснилВахтанг Кикабидзе. По его словам, Владимир Путин хочет "прибратьк рукам" Грузию. Упомянул он и российско-украинские непростые отношения.Высказывания кинозвезды вызвали возмущение у ВадимаМанукяна. Он устроил артисту настоящую словесную взбучку. "Что он несет? Чтоэто за старческие бредни? Хочется уважать Кикабидзе, но не получается! К Миминосо старостью мудрость так и не пришла. Зачем он подливает масла в огонь? Зачемон политику примешивает и в без того "подогретые" российско-грузинскиеотношения? Мудрый человек так никогда бы не поступил", – заявил эксперт в беседес "Дни.ру"."Еще Украину приплел. Лучше бы он сказал: "Давайтежить дружно, ссориться это вообще последнее дело". Так нет же, Кремль у негооккупант оказывается, земли у него отобрал. А что, разве Абхазия и Южная Осетияуже стали частью России? В Конституции нашей страны об этом ни слова. Страннаякакая-то оккупация получается", – негодует Манукян."Никто не собирается прибирать к рукам Грузию. И нетникаких планов восстанавливать Советский Союз. Где он этих страшилокнаслушался? Видимо на грузинском ТВ, но он оказывается и российские передачисмотрит", – заявил эксперт.При этом Вадим Манукян согласен с в том, что "это была операция", но только Россия к ней не имела никакого отношения."Сначала пригласили делегацию в гости, а потом начали ее же обвинять в том, чтоона приехала. Грузины дружелюбный народ, каждое лето в детстве проводил вТбилиси у бабушки, знаю, о чем говорю, но вот к дружелюбию неимеет никакого отношения, от слова совсем", – заключил Манукян.