Мудрость к
актеру со старостью так и не пришла. В этом уверен член экспертного совета по
развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, считающий,
что Вахтанг Кикабидзе напрасно лезет в политику.
Мудрость к
актеру со старостью так и не пришла. В этом уверен член экспертного совета по
развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, считающий,
что Вахтанг Кикабидзе напрасно лезет в политику.
Знаменитый артист заявил, что на российском телевидении говорят неправду
о том, что происходит в его стране. "Они говорят про Грузию, что это хулиганы какие-то, и они
оскорбляли... Кто это придумал? Вообще смешно", – цитирует
Вахтанга Кикабидзе bbc.com.
Актер уверен, что это продуманная операция. "Хотят постепенно
прибрать к рукам эту маленькую республику. Россия сделала то же самое на
Украине, делала и в Грузии. Когда я говорю "Россия", я не имею в виду
народ: народ – это одно, а политики – это другое", – пояснил
Вахтанг Кикабидзе. По его словам, Владимир Путин хочет "прибрать
к рукам" Грузию. Упомянул он и российско-украинские непростые отношения.
Высказывания кинозвезды вызвали возмущение у Вадима
Манукяна. Он устроил артисту настоящую словесную взбучку. "Что он несет? Что
это за старческие бредни? Хочется уважать Кикабидзе, но не получается! К Мимино
со старостью мудрость так и не пришла. Зачем он подливает масла в огонь? Зачем
он политику примешивает и в без того "подогретые" российско-грузинские
отношения? Мудрый человек так никогда бы не поступил", – заявил эксперт в беседе
с "Дни.ру".
"Еще Украину приплел. Лучше бы он сказал: "Давайте
жить дружно, ссориться это вообще последнее дело". Так нет же, Кремль у него
оккупант оказывается, земли у него отобрал. А что, разве Абхазия и Южная Осетия
уже стали частью России? В Конституции нашей страны об этом ни слова. Странная
какая-то оккупация получается", – негодует Манукян.
"Никто не собирается прибирать к рукам Грузию. И нет
никаких планов восстанавливать Советский Союз. Где он этих страшилок
наслушался? Видимо на грузинском ТВ, но он оказывается и российские передачи
смотрит", – заявил эксперт.
При этом Вадим Манукян согласен с в том, что "это была операция", но только Россия к ней не имела никакого отношения.
"Сначала пригласили делегацию в гости, а потом начали ее же обвинять в том, что
она приехала. Грузины дружелюбный народ, каждое лето в детстве проводил в
Тбилиси у бабушки, знаю, о чем говорю, но вот к дружелюбию не
имеет никакого отношения, от слова совсем", – заключил Манукян.