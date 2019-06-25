На телестройке страсти кипят, не угасая. Вместо того, чтобы строить любовь, участники выясняют отношения и даже пускают в ход кулаки

На телестройке страсти кипят, не угасая. Вместо того, чтобы строить любовь, участники выясняют отношения и даже пускают в ход кулакиВалерий Блюменкранц накануне устроил драку. Он вступился за экс-возлюбленную Любу Дробкову, в адрес которой не совсем лестно и корректно высказался Женя Ромашов.В результате драки Валерий сломал палец, а Евгению наложили 9 швов на лицо. Этот конфликт поставил под вопрос дальнейшее прибывание Блюменкранца на проекте.На вопрос о том, чувствует ли дебошир свою вину за случившееся, Валерий отметил, что это был "звериный инстинкт".Он отмечает, что у него нет личной неприязни к Ромашову, просто так получилось. Все из-за агрессии в адрес Дробковой."Травля Любы меня напрягала и раньше, когда мы еще были в отношениях. Когда же начали материться в ее адрес, к тому же мужчины, я не выдержал", – высказался Валерий.После долгих обсуждений на лобном месте, было принято решение изгнать Блюменкранца с проекта. На это Валерий отреагировал спокойно, только пожелал на прощание отальным участникам больше любви и улыбок. Что он будет делать за периметром, пока неизвестно.